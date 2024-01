La perdita di pressione dell’impianto idraulico di un Airbus della compagnia ITA Airways proveniente da Roma, in fase di atterraggio, ha fatto scattare l’allarme nell’aeroporto del Salento. Il fatto è accaduto alle 16.15 e sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco del comando provinciale, oltre alle squadre già in servizio nello scalo aereo. L’atterraggio, in ogni caso, è avvenuto senza particolari difficoltà e quindi poco dopo è cessato l’allarme.