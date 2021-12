PERDITA SULLA CONDOTTA DI GAS NEL RIONE BOZZANO. INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO E RETEGAS

Ecco lenotizie forniteci dai vigili del fuoco:

Un squadra del Comando VVF di Brindisi è intervenuta nel primo pomeriggio, su richiesta di alcuni passanti, in viale Francia per un presunta perdita di gas.

Giunti sul posto, dopo un accurato controllo della zona interessata, con l’uso di strumentazione tecnica in dotazione, si è individuata una perdita su una condotta di gas metano a servizio di un condominio.

Al fine di mettere in atto ogni procedura di carattere tecnico tesa ad assicurare il soccorso pubblico e la preservazione del bene dei cittadini, il personale presente sul posto ha delimitato l’area rossa sconfinando la zona di pericolo interdetta al transito di persone e mezzi.

Allertata la società “Retegas” con la richiesta di invio urgente tecnici per la definitiva risoluzione del guasto.

Il presidio di sicurezza dei VVF è rimasto attivo per il monitoraggio ed il controllo delle possibili fonti di innesco fino al termine dei lavori eseguiti dalla Ditta specializzata.

Al termine dell’intervento sono stati prodotti gli adempimenti amministrativi verso gli Enti interessati.