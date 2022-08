Bel gesto dell’associazione “Periferia” che, attraverso il presidente Valerio Stano e la vice presidente Mariagrazia Chiechi, fa sapere di aver donato, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, due panchine collocate nella postazione del 118 del rione Casale.

Si tratta di una iniziativa che favorisce una ulteriore integrazione tra gli abitanti del quartiere e gli operatori del 118 che, come è noto, svolgono un ruolo fondamentale per assicurare un immediato intervento in campo sanitario.