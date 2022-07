“PERIFERIA” – IL 6 LUGLIO FLASH MOB DAVANTI AL CAMPO DI ATLETICA DI MASSERIOLA

Nel 1985 venne il “ leggendario “ Pietro Mennea a gareggiare, dare spettacolo, a dare praticamente “ lustro” ad una pista che ha sempre “ sfornato” talenti, giovani promesse dell’ atletica leggera, valorizzato l’ enorme lavoro, la passione di diverse società sportive . La pista di atletica di leggera intitolata al compianto prof. Lucio Montanile, in Contrada Masseriola a Brindisi, dove il barlettano fu protagonista della terza migliore prestazione mondiale in quell’ anno, sulla distanza dei 200 metri piani .

Un impianto che, nonostante tutto, ha sempre ospitato meeting ed eventi di primo ordine, lanciando il messaggio di grande importanza ed impatto di una disciplina che continua a coinvolgere ragazzi, le scuole, le famiglie .

Questa struttura, ormai da molti anni, presenta gravi problematiche irrisolte, è in una situazione di degrado ormai non più sopportabile, a cui PERIFERIA pone la massima attenzione, avendo già preannunciato, tra l’ altro, iniziative che chiamano in causa l’ impegno dell’ Amministrazione Comunale di Brindisi e gli organi preposti.

Buche e crepe sulla pista ( che inevitabilmente mettono continuamente a rischio la sicurezza degli atleti durante gli allenamenti e le gare, ma non solo), lavori iniziati e non ancora terminati per quanto riguarda ad esempio i bagni e gli spogliatoi ( gli interventi previsti vanno avanti praticamente “ a singhiozzo” da un anno e mezzo, creando danni per gli utenti ), infiltrazioni d’ acqua sotto gli spalti ( consistenti quando piove, come ci confermano gli utenti che tra l’ altro non sanno più dove depositare gli attrezzi da attività ).

Senza polemica, ma interpretando soprattutto il pensiero, le preoccupazioni della maggior parte della comunità brindisina, diciamo BASTA alle tante parole, chiacchiere, promesse, su un patrimonio dello sport e del territorio brindisino che, una volta più per tutte, va tutelato, salvaguardato, riqualificato .

E non possiamo dimenticare l’ esclusione ( almeno per il momento), nell’ ambito di finanziamenti e un’ ampia progettualità di riqualificazione, dal bando ministeriale “ SPORT e PERIFERIA”, dopo che l’ Amministrazione Comunale ne aveva fatto apposita richiesta .

Per questo, PERIFERIA, organizza, per il prossimo 6 luglio, alle ore 18, presso l’ impianto “Lucio Montanile” in Contrada Masseriola, un Flash Mob, coinvolgendo tutti coloro che hanno a cuore un patrimonio della città e del territorio già “ offeso e deturpato”.

Associazione PERIFERIA