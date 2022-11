“PERIFERIA” – INACCETTABILE QUANTO ACCADUTO NELL’ASILO MODIGLIANI

Quanto avvenuto nell’ Asilo nido comunale Modigliani al quartiere S. Elia a Brindisi, è inaccettabile, l’ Amministrazione Comunale dia risposte esaurienti e concrete alle famiglie e alla comunità –

Poteva “ scapparci” la tragedia, se si pensa che all’ interno della struttura poteva esserci qualche bambino che quotidianamente frequenta l’ edificio .

Qualcuno dovrà dare immediatamente risposte concrete ed esaurienti sulle cause che hanno procurato il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto . Lo deve alla comunità brindisina, alle famiglie che, dopo questo evento inaccettabile, sono fortemente preoccupate e si fanno tante domande .

E non basta “ fermarsi” , come da alcune notizie riportate in queste ore da alcuni organi di stampa, sulle prime motivazioni legate al maltempo o ad infiltrazioni d’ acqua-

L’ associazione PERIFERIA, da sempre si batte per una scuola , centri educativi e dell’ infanzia salvaguardati, anche e soprattutto, da una sicurezza garantita costantemente, e non improvvisata, “ a sprazzi “. Su questa assurda vicenda, manterremo la massima attenzione, anche attraverso iniziative forti, per stanare eventuali responsabilità istituzionali e burocratiche .

Cosa risponde l’ Amministrazione Comunale ? Ed anche la cooperativa che gestisce la scuola, è a conoscenza di eventuali problematiche sinora sottovalutate, trascurate ?

Le scuole, gli asili nido appartengono a tutti noi, nessuno può “ chiudere gli occhi” su un accaduto che sta preoccupando le famiglie. Invece, si assiste al silenzio dell’ Amministrazione Comunale, gli organi preposti, ed anche ( lo diciamo senza polemica) di una certa stampa che dovrebbe occuparsi maggiormente del “ patrimonio scuola “-

I genitori hanno diritto di sapere dove hanno praticamente mandato i propri bambini sino ad oggi, noi siamo al loro fianco, a disposizione per qualsiasi iniziativa .

PERIFERIA esige chiarezza, risposte concrete ed esaurienti, senza se e senza ma, da parte dell’ Amministrazione Comunale brindisina, tenendo tra l’ altro conto del già preannunciato sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici prevista per lunedì mattina . Nonostante siano state ufficialmente destinate ingenti risorse per l’ edilizia scolastica da parte dei diversi Governi Centrali ( legate anche a controlli capillari sulle manutenzioni e lo stato di sicurezza), le situazioni di diverse scuole brindisine e del territorio rimangono importanti, da monitorare ulteriormente .

Noi siamo per una scuola, un’ edilizia migliore, per i bambini, gli studenti, le famiglie, che non può prescindere dal rispetto della sicurezza e della vita umana .

Sulla vicenda dell’ Asilo nido comunale Modigliani, vigileremo sino all’ ultimo .