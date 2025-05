“Periferia” nel Focolare per la Festa della Mamma

Questa mattina, in occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Periferia ha fatto visita alla struttura Il Focolare di Brindisi, portando in dono piccoli regali e, soprattutto, il calore del tempo condiviso con le anziane ospiti.Un gesto semplice ma carico di significato, volto a celebrare la maternità in tutte le sue forme e a regalare un momento di gioia e compagnia. Siamo felici di aver donato sorrisi e affetto, certi che siano questi i regali più preziosi.Un sentito grazie allo staff del Focolare per l’accoglienza e a tutte le “mamme” che ci hanno aperto il cuore.