“PERIFERIE” INCONTRA MARCHIONNA

Associazionismo e quartieri dimenticati. Questo il tema dell’incontro che il candidato sindaco Pino Marchionna ha tenuto Presso Palazzo Nervegna con i cittadini aderenti dall’associazione presieduta da Valerio Stano. “In questa città – ha detto Marchionna – stiamo notando un allontanamento dei cittadini dalla politica, dal Comune, dall’appartamento amministrativo. Noi ci proponiamo di dare sempre ascolto ai cittadini. L’obiettivo principale sara’ dare speranza, ma anche particolari opportunità, ai nostri giovani. Se ne vanno a studiare o a lavorare fuori in centinaia all’anno. E poi, stiamo notando che non solo le periferie, ma anche il centro storco, dopo le 20.00, soprattutto in inverno, si stanno svuotando di ogni tipo di interesse commerciale o turistico. C’e’ da invertire questa particolare rotta molto pericolosa”. Infine Marchionna esorta tutti ad andare a votare. “C’e’ da combattere l’astensionismo – ha detto – e il nostro obiettivo per un primo successo sara’ di arrivare al 65%”.