“PERRINO” – DONNA MUORE A 52 ANNI E I FAMILIARI AGGREDISCONO UN MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO

E’ giunta nell’area covid del Pronto Soccorso in condizioni disperate ed è proprio sulla barella che ha subito un arresto cardiaco che l’è costato la vita. E’ accaduto stamattina nell’ospedale Perrino di Brindisi. La situazione è degenerata nel momento in cui un medico del Pronto Soccorso ha comunicato la triste notizia ai familiari. E’ stato a quel punto che il figlio della vittima ha letteralmente sfondato la porta dell’ambulatorio dove si trovava la mamma e poi ha colpito con calci e pugni lo stesso medico. E’ stato provvidenziale l’intervento immediato di poliziotti, carabinieri e vigilantes in servizio in ospedale.