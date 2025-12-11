Perrino, il dottor Vito Gisone è il nuovo direttore della Radiologia interventistica

Il dottor Vito Gisone è il nuovo direttore della Struttura complessa di Radiologia interventistica dell’ospedale Perrino di Brindisi. Oggi ha firmato il contratto nella sede della direzione generale della Asl. Prenderà servizio il 16 gennaio 2026.

Il dottor Gisone proviene dall’Istituto Tumori di Bari Giovanni Paolo II, ha lavorato in precedenza al Santissima Annunziata di Taranto e al Policlinico Tor Vergata, a Roma, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in Radiologia interventistica.

“L’attivazione della Uoc di Radiologia interventistica – ha detto il direttore generale Maurizio De Nuccio – rappresenta un passo fondamentale nel percorso di sviluppo e qualificazione della nostra Azienda sanitaria. Si tratta di un servizio ad altissima specializzazione, capace di offrire procedure diagnostiche e terapeutiche mininvasive che riducono i tempi di recupero, migliorano la sicurezza clinica e ampliano le possibilità di cura per i nostri pazienti. Desidero rivolgere i miei più cordiali auguri – ha aggiunto – al nuovo direttore della Radiologia interventistica. Sono certo che, con la sua esperienza e la sua visione, saprà guidare questo servizio verso livelli sempre più elevati di qualità, innovazione e sicurezza”.

“Assumo la direzione della Radiologia interventistica del Perrino – ha sottolineato il dottor Gisone – con un obiettivo preciso: portare la qualità al centro di ogni scelta clinica e organizzativa. La fiducia della direzione strategica ci impegna a costruire un servizio che garantisca sicurezza, rapidità di intervento e risultati misurabili. A regime la nostra struttura sarà composta da sei medici specialisti, otto tecnici di radiologia, nove infermieri e cinque posti letto dedicati: una dotazione che rappresenta un investimento concreto sulla qualità delle cure e sulla presa in carico dei pazienti più complessi. La Radiologia interventistica è un presidio critico: qui la qualità non è un valore astratto, è ciò che determina l’esito per i pazienti. Per questo lavoreremo con standard elevati, procedure solide, tecnologie appropriate e una forte integrazione con le altre unità operative. Vogliamo offrire ai cittadini della provincia di Brindisi un servizio moderno, affidabile e trasparente. Questo incarico non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che ha un’unica direzione: migliorare continuamente, con responsabilità e con i fatti”.