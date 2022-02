Oggi pomeriggio erano otto le ambulanze ferme all’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le loro barelle, infatti, erano bloccate all’interno dello stesso P.S. in quanto la struttura ospedaliera non ne ha a sufficienza. Se non stessimo parlando della salute delle persone potremmo sospettare di trovarci su “scherzi a parte”. In realtà, il personale del 118 non può ripartire verso le rispettive destinazioni prima di recuperare la propria barella.