Perrino “promosso” da AGENAS sui cesarei, FP CGIL: «Bene l’indicatore, ma servono servizi e trasparenza (a partire dalla partoanalgesia)»
Dopo il rilascio dei dati del Piano Nazionale Esiti (PNE) 2025 di AGENAS, l’ospedale “Perrino” si è ritrovato al centro delle cronache locali. Il punto nascita brindisino, secondo le rilevazioni AGENAS, è tra i migliori in Puglia per la riduzione dei tagli cesarei primari, con una percentuale al 17,1% (media nazionale 22%).
Sui social e nelle dichiarazioni di alcuni esponenti politici locali, il dato è stato celebrato come “eccellenza” e “vittoria” del sistema sanitario provinciale. La FP CGIL Brindisi, però, invita a non trasformare un singolo indicatore in una narrazione trionfalistica: «È un risultato importante, che riconosciamo e valorizziamo – spiega il sindacato – ma non basta a raccontare la realtà quotidiana delle donne e del personale che lavora nei reparti».
La vera sfida, per la FP CGIL, è che la partoanalgesia sia garantita in modo strutturato e continuativo, non solo annunciata. E che dati trasparenti vengano resi pubblici anche su mobilità passiva, volumi di prestazioni, e sulla reale disponibilità di servizi come la laparoscopia, ormai standard in tutta Italia.
Nel documento sindacale già trasmesso ai vertici aziendali, FP CGIL Brindisi descrive una situazione di carenza di personale OSS in Ostetricia e Ginecologia al “Perrino”, con effetti sulla continuità assistenziale e sui carichi di lavoro. Nella stessa nota si parla, ad esempio, di 24 posti letto in Ostetricia e di una dotazione OSS ritenuta insufficiente (9 unità in organico, 8 in servizio), con personale impiegato anche su Ginecologia in altra torre e conseguente “pendolarismo” tra reparti. Sempre nella documentazione vengono richiamate criticità organizzative (tra cui la gestione della “stanza 100” per pazienti detenuti) che, secondo il sindacato, andrebbero affrontate con soluzioni strutturali e personale dedicato
Altro capitolo: l’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana, dove l’ASL in passato ha comunicato la sospensione dei ricoveri in Ostetricia e Ginecologia. FP CGIL chiede che si esca dall’incertezza e che vengano comunicati tempi e condizioni per una riattivazione piena, perché la rete nascita provinciale non può poggiare su equilibri precari.
Da qui, la scelta della FP CGIL di porre domande pubbliche a chi magnifica risultati parziali:
- Quando e come verrà garantita la partoanalgesia; – Quando riaprirà la UO di Ostetricia e Ginecologia a Francavilla Fontana?
- Perché non vengono resi noti i dati sulla mobilità passiva delle donne brindisine costrette a partorire altrove?
- Quante patologie oncologiche ginecologiche vengono trattate fuori provincia?
- -Quanti interventi in laparoscopia vengono realmente eseguiti nella UO in questione (tecnica ormai standard in tutti gli ospedali d’Italia)?
Saremmo felici di essere smentiti con dati trasparenti e verificabili. E se così fosse, saremmo i primi a gioire di esserci sbagliati. Ma fino ad allora, continueremo a denunciare ogni forma di disinformazione e propaganda. Perché la sanità pubblica non è un terreno di consenso, ma un diritto da garantire con fatti, non con post celebrativi.
Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi
Luciano Quarta
Coordinatore Sanità FP CGIL BRINDISI Francesco Pollasto