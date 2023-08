PERRINO – SOPRALLUOGO DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE AL CENTRO USTIONATI

Perrino, sopralluogo del direttore generale Maurizio De Nuccio al Centro Grandi Ustionati

Questa mattina, subito dopo l’insediamento, il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, ha visitato il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi, accompagnato dal direttore del reparto Giuseppe Minunni.

“In questa manciata di giorni intercorsi dalla nomina all’insediamento – ha detto De Nuccio – mi è arrivata una segnalazione da parte di un cittadino relativa a una sua recente degenza in reparto. Pur sottolineando la competenza professionale degli operatori del Centro, ha evidenziato serie carenze strutturali sulle quali è necessario intervenire quanto prima. Per questo ho ritenuto opportuno, come primo atto concreto del mio mandato, a pochi minuti dall’insediamento ufficiale, verificare di persona la situazione per programmare un intervento immediato. Questa visita non è casuale: tra i nostri obiettivi c’è quello di potenziare il rapporto con gli utenti per rispondere a tutte le istanze del territorio”.