Perrucci (Uiltec) – I tempi della politica ostacolano i piani industriali delle aziende. Bisogna riprendere accordo di programma sulla decarbonizzazione

Prendiamo atto, ancora una volta, che i tempi della politica, compresi quelli degli iter autorizzativi, mal si conciliano con i Piani Industriali delle Aziende. La classica strategia delle battaglie legali, delle carte bollate e del balletto della collocazione logistica, fanno perdere al territorio l’ennesimo investimento privato per la costruzione di un Deposito Costiero di GNL, tra l’altro rientrante appieno nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in un’ottica di Transizione, di un’azienda solida e seria come la europea EDISON controllata dal colosso francese EDF. Ritornano in mente altri investimenti persi, dal Rigassificatore LNG al Turbo Gas dell’allora Edipower, dall’impianto di recupero dei rifiuti della A2A fino ai nuovi Cicli Combinati dell’Enel. Investimenti notevoli privati da parte di multinazionali che purtroppo si scontrano con una realtà territoriale priva di strategia industriale e di sostegno ad un settore che negli anni ha letteralmente sostenuto l’economia e gli aspetti occupazionali dell’intera provincia. La Uiltec ha sempre considerato la presenza industriale assieme ai vari investimenti in itinere, come una realtà di sviluppo del nostro territorio da difendere e da favorire nel pieno rispetto dell’ambiente e della epocale Transizione Ecologica in atto. A questo è legato il destino di migliaia di famiglie e di giovani costretti ad abbandonare le nostre città per un lavoro dignitoso. Resta forte il rammarico per questa ennesima fuga da Brindisi, soprattutto alla luce del tragicomico silenzio assordante in riferimento al paventato Accordo di Programma sulla Decarbonizzazione di cui si sono perse le tracce. Da anni che sentiamo parlare di 52 progetti di investimento (Edison era uno di quelli), incontri in pompa magna con Ministri e Parlamentari, nomine di Commissari Unici, ma la cruda realtà è quella di una Centrale di Cerano ferma, (forse in “riserva fredda”), di un’Enel scomparsa e che non parla più neanche dell’unico cantiere sulle BESS che doveva partire a marzo scorso. Crediamo che sia il caso di riportare alla ribalta questa altra vertenza, prima di salutare dopo Edison anche Enel. La Uiltec c’è! Brindisi, 20 maggio 2026 SEDI DECENTRATE UILTEC PUGLIA BRINDISI via Umberto I n. 85 Tel. 0831.597615 | LECCE via P. Palumbo n. 2 Tel. 0832.248002 | Il Segretario Uiltec Puglia Coordinatore di Brindisi Carlo Perrucci