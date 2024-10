Perrucci (Uiltec)- Siamo fortemente preoccupati per il Piano industriale di Eni/Versalis

Dichiarazioni del Segretario regionale uiltec Carlo Perrucci sulla situazione petrolchimico eni/versalis:

Tante sono le voci che già da diverso tempo girano sulla chimica di base e sulla crisi del settore in generale. Brindisi ovviamente essendo un Petrolchimico legato esclusivamente a queste produzioni sia con Eni-Versalis che con Basell rientrano in pieno in questa situazione. Per questi motivi come Uiltec siamo fortemente preoccupati sulle scelte che Eni-Versalis farà a partire dalla presentazione del Piano Industriale che si terrà il prossimo 24 ottobre.Allo stesso tempo siamo fiduciosi perché Eni attraverso le sue consociate è nelle condizioni di favorire per il territorio di Brindisi idonei investimenti ecosostenibili che possano scongiurare altre situazioni di crisi economiche ed occupazionali.Il territorio non reggerebbe, dopo la dismissione e la fuga di Enel, un’altra chiusura che provocherebbe una vera e propria desertificazione industriale. Ecco perché confidiamo molto sulla responsabilità sociale da parte di Eni. Carlo PerrucciSegretario Uiltec