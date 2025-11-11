Persone LGBTQIA+, presentato corso di formazione per i professionisti sanitari e sociosanitari

con il patrocinio dell’Ordine degli assistenti sociali della Puglia

Partirà il 18 novembre un corso in quattro moduli dedicato a orientamento sessuale e identità di genere per realizzare interventi di inclusione in ambito sociosanitario e contrastare ogni tipo di discriminazione. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio formazione della Asl con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali, è stata presentata questa mattina nella sede Asl di via Napoli.

Hanno partecipato il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, i responsabili scientifici del progetto formativo: la psicologa Francesca Masiello e l’assistente sociale Massimiliano Fiorentino, entrambi in servizio nella direzione medica del Perrino, la coordinatrice del Centro antidiscriminazione Mo.N.Di (che ha sede a Bari), Rosangela Paparella e il dirigente responsabile della Struttura Informazione e Comunicazione istituzionale, Giacomo Dachille.

“Questo percorso formativo – ha detto il direttore generale Maurizio De Nuccio – nasce per dotare gli operatori di strumenti concreti per superare barriere invisibili, prevenire discriminazioni e costruire ambienti di cura inclusivi. È importante che l’intera Azienda si impegni perché ogni paziente, utente o cittadino possa trovare un servizio basato su rispetto e sensibilità. Vogliamo che questo approccio diventi parte integrante della cultura aziendale: la formazione e il cambiamento culturale sono elementi fondamentali per rafforzare il sistema sanitario. Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno collaborato alla progettazione del corso, le realtà associative che ci hanno affiancato e, soprattutto, i partecipanti che nei prossimi giorni si metteranno in gioco: il loro impegno farà la differenza”.

“La Regione – ha ricordato Massimiliano Fiorentino, che è anche presidente Croas Puglia – ha approvato la Legge regionale numero 25 del 19 luglio 2024, che aveva come primo firmatario il consigliere