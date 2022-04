“PERTINI DAY: QUANDO LA SCUOLA E IL LAVORO SI INCONTRANO”, PRESSO L’ISTITUTO ALBERGHIERO SANDRO PERTINI DI BRINDISI

Lunedì 11 Aprile 2022, presso l’I.P.E.O.A. Pertini di Brindisi, a partire dalle ore 9.00 alle ore 14.00, si svolgerà la seconda edizione del Recruiti ng Day dal titolo “PERTINI DAY: QUANDO LA SCUOLA E IL LAVORO SI INCONTRANO”. L’Istituto Alber ghiero Sandro Pertini di Brindisi, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Cosimo Marce llo Castellano e di concerto con le funzioni strumentali dell’Orientamento, ospiterà un campione di grandi aziende del settore turistico, al fine d i avvicinare gli studenti al mondo delle professioni e promuovere una piena inclusione socio- lavorativa recuperando il valore e la cultura del l avoro per la persona. L’istituzione scolastica, quale fonte di orientame nto per i suoi giovani, accoglie l’opportunità di aprirsi al territorio, fare rete con il sistema eco nomico e promuovere partenariati con realtà imprenditoriali nazionali ed internazionali per sup portare i diplomandi del corrente anno scolastico nel processo di empowerment e nello sviluppare un a tteggiamento proattivo nell’accesso all’occupazione. Al fine di dare una risposta ai numerosi bisogni d i accompagnamento al placement e sviluppare le competenze orientative di base, life skills, oltre che le competenze chiave di cittadinanza gli alliev i potranno mettersi alla prova in colloqui orientativ i e conoscitivi con grossi marchi aziendali nazionali e internazionali in lingua italiana e ing lese. Di seguito si riportano solo alcune delle aziende presenti: Federalberghi, Obiettivo Tropici, Alpitour, Bluserena, Mondo Tondo, Blu Hotels, CDS H otels Group, Caroli Hotels e Vivosa Resort.