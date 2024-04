Venerdì 19 Aprile presso l’IPEOA Pertini di Brindisi a partire dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà la sesta edizione del recruiting day dal titolo “PERTINI DAY: QUANDO LA SCUOLA E IL LAVORO SI INCONTRANO”. L’Istituto Alberghiero Pertini ospiterà ARPAL Puglia, ITS Academy Turismo Puglia, PromoBrindisi azienda speciale della CCIAA, Associazioni del Settore (Federalberghi, ADA, Associazione Direttori di Alberghi, Confindustria Turismo, Confesercenti, Assohotel, Fiepet, Aigo) e oltre 20 aziende del settore turistico ed enogastronomico, al fine di promuovere il permanente raccordo con il mondo del lavoro e la formazione terziaria.

Gli incontri di selezione e orientamento saranno rivolti ai maturandi e alle classi quarte. Di seguito si riportano alcune delle aziende che saranno presenti: Obiettivo Tropici, Alpitour Voi Hotels, FV Gestioni, Blu Hotels, CDS Hotels Group, Masseria Santa Lucia, Masseria Torre Coccaro, Mondo Tondo Villaggi, Consorzio Albergatori Carovigno, le agenzie per il lavoro Etjca e Randstand.

L’iniziativa, con un insieme strutturato e coordinato di interventi che l’Istituto Pertini realizza per gli studenti del biennio e triennio nell’ambito delle azioni di “Orientamento” previste dalla Linee Guida ministeriali come da D.M. n. 328/2022, intende offrire una ulteriore opportunità per elaborare un progetto di vita e professionale.