Pesante sconfitta dell’Happycasa con Sassari

Basket. Pesante sconfitta della Happy casa con Sassari

Duro colpo alle speranze di salvezza della Happy casa Brindisi. La squadra di assalita ha perso in casa nel sabato prepasquale per 76 a 70. Ora il percorso per raggiungere la permanenza si complica parecchio. Brindisi ha giocato male, avendo percentuali al tiro da due punti molto basse. Parte forte Sassari e piazza subito il parziale di 10 a 0. Sakota chiama time out e la Happy casa non si disunisce e recupera tutto lo svantaggio, passando anche in avanti grazie ad una eccellente precisione nel tiro da tre punti. Al primo intervallo, Sassari avanti per 17 a 16 con Sneed e Tyree protagonisti assoluti. Ritmi più lenti nel secondo quarto, tanti errori e tiri sbagliato su entrambi i fronti. Vantaggi alternati e gioco un po’ confuso. Sul finire del tempino Sassari prende un leggero vantaggio che mantiene all’intervallo lungo, 35 a 30. Nel terzo quarto ancora equilibrio ma sempre con Sassari in palla, che non arretra di un millimetro. All’ultimo intervallo i sardi avanti per 55 a 49. E l’equilibrio e’ continuato fino alla fine. La Happy casa smarrisce a metà tempino la via del canestro. La gara scivola via senza sussulti. Alla fine vince Sassari per 76 a 70. Sneed con 25 punti e’ stato il miglior realizzatore. Dall’altra parte Cappelletti con 16. Domenica prossima, scontro definitivo in casa con Treviso. Malumore tra i tifosi. Ora e’ davvero difficile.