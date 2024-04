Petizione per carenza parcheggi alla Sciaia. Iniziativa di Quarta (fdi)

Apprendo dagli organi di stampa della petizione online lanciata dai residenti della

Sciaia attraverso la piattaforma Change.org a causa della carenza dei parcheggi in zona.

In particolare la questione riguarda gli abitanti di via Centauro – strada dove insistono decine di abitazioni – che da anni sono costretti a pagare dalle tre alle cinque multe a settimana “in violazione del codice della strada” a causa del divieto di sosta posto lungo la carreggiata, non potendo contare su aree parcheggio alternative in zona. L’area di sosta più vicina è quella antistante all’ingresso dei ruderi del parco di Babylandia, che attualmente non è fruibile perché non attrezzata e poco sorvegliata.

Fermo restando che la segnaletica verticale disciplina la circolazione e la sicurezza stradale e che i divieti di sosta in via Centauro furono a suo tempo istituiti per la ridotta larghezza della strada, i cittadini non possono “pagare” negligenze che non sono loro. A tal proposito, sollecitato da alcuni membri del Comitato Sciaia/Materdomini, oggi in Commissione Urbanistica con delega al Traffico, ho chiesto al presidente e ai colleghi consiglieri di approfondire la questione e verificare tutte le possibili soluzioni al problema.

Roberto Quarta

Fratelli d’Italia