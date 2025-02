Petrolchimico – Cannalire chiede consiglio monotematico. Luperti rilancia: “si allarghi anche ad Enel”

Il Consiglio Comunale di Brindisi non può continuare a rimanere inerme rispetto al dramma che si sta vivendo sul piano economico ed occupazionale. E’ questo il motivo per cui, in apertura di seduta consiliare, il consigliere del PD Francesco Cannalire ha chiesto la convocazione di una seduta monotematica di Consiglio Comunale incentrata proprio sulla scelta del gruppo Eni/Versalis di dismettere la chimica di base, con la conseguente dismissione dell’impianto cracking. Al colosso chimico, anche in considerazione del fatto che si tratta di un’azienda a partecipazione statale, va chiesto di tutelare i lavoratori diretti, oltre alle imprese ed ai lavoratori dell’indotto. Da qui la richiesta di consiglio monotematico. Il consigliere Lino Luperti è intervenuto subito dopo condividendo la proposta di Cannalire, ma proponendo di allargare la seduta monotematica anche al dramma occupazionale derivante dalla chiusura della centrale Enel di Cerano. Luperti ha anche proposto di convocare una seduta unica tra consiglio comunale e consiglio provinciale.

Per il consigliere Riccardo Rossi, invece, al consiglio monotematico deve essere invitato il Ministro Urso perchè il Governo ha le sue responsabilità in tutto ciò che sta accadendo a Brindisi.