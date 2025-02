Petrolchimico di Brindisi – Eni convoca la Fialc/Cisal

La Segreteria Nazionale Fialc Cisal in riferimento alla vertenza Eni Versalis tiene ad informare i propri dirigenti, iscritti e i dipendenti tutti, che le Segreterie Nazionali dei Chimici hanno ricevuto in data odierna una proposta di incontro per il 26 febbraio , presso la sede romana di Eni sita in Via Ribotta 51, per continuare il confronto sul piano di trasformazione industriale che il gruppo intende proseguire.

Nel rispetto delle corrette relazioni industriali intercorsi negli anni, accogliamo positivamente questo invito.

In attesa di un ormai imminente convocazione, presso il tavolo ministeriale presieduto dal Ministro Urso, presso la sede romana di Eni cercheremo di attingere ulteriori elementi utili che possano essere da supporto ed inserirli in un possibile protocollo di intesa , che stabilisca cronoprogrammi e tempi certi della transizione energetica , che metta in sicurezza la garanzia occupazionale e gli investimenti su cui tutte gli attori istituzionali, datoriali e sindacali devono impegnarsi a sostenere in sede ministeriale.

Vicesegretario Nazionale Fialc Cisal

Massimo Pagliara