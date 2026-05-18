Petrolchimico – Incontro in Prefettura per fronteggiare problemi occupazionali

Si è tenuto questa mattina, presso la Prefettura, l’incontro presieduto dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, per l’aggiornamento in merito agli interventi intrapresi per la risoluzione delle problematiche afferenti al polo petrolchimico brindisino.

L’incontro, che ha visto la partecipazione del Presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi della Regione Puglia, dei rappresentanti di Confindustria, del Consorzio ASI, e delle Organizzazioni Sindacali, ha costituito l’occasione per definire una strategia condivisa tra tutti gli attori istituzionali in campo in vista del prossimo vertice già convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Nell’occasione è stata condivisa dalle parti sociali la prioritaria esigenza di attivarsi secondo un percorso programmatico comune che, anche attraverso azioni di sostegno dei lavoratori e delle imprese coinvolte, miri a riqualificare il personale per recuperare le professionalità e le prospettive di sviluppo del territorio, in un’ottica di salvaguardia degli assetti produttivi.

Il Prefetto ha espresso profonda soddisfazione per lo spirito di forte coesione dimostrato da tutte le parti, ribadendo la costante disponibilità della Prefettura a seguire il virtuoso percorso instaurato.

In conclusione, si è preso atto con favore dell’imminente avvio della progettazione della realizzazione di gigafactory presso il sito di riferimento.