Petrolchimico – Segreteria cittadina di Forza Italia. “Primi frutti per il gran lavoro svolto dal Governo e dal nostro parlamentare D’Attis. Finalmente si può sperare in un futuro per la chimica brindisina”

L’annuncio dell’Eni di voler concretamente verificare se esistono compratori per l’impianto cracking del Petrolchimico di Brindisi rappresenta un fatto estremamente positivo per Brindisi. Si stanno ponendo le basi, insomma, per una operazione di salvataggio della chimica di base del nostro paese che passa proprio attraverso Brindisi.

Ovviamente tutto questo deve avvenire in aggiunta ai piani di trasformazione industriale su cui si sta già lavorando da tempo e che garantiranno un futuro sereno alla comunità brindisina dal punto di vista economico ed occupazionale.

Il gran lavoro che svolge il nostro parlamentare Mauro D’Attis, spesso lontano dai riflettori, serve a tenere desta l’attenzione del Governo nazionale che oggi è impegnato con il Ministero del Made in Italy in un piano di riconversione industriale che prende forma sul tavolo della decarbonizzazione.

Segreteria cittadina di Forza Italia – Brindisi