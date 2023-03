PETROSILLO PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO ALLA MONDADORI

Pierpaolo Petrosillo presenta il nuovo libro “Killer City” alla Mondadori Bookstore di Brindisi

Giovedi 16 marzo alle 17.30, lo scrittore brindisino Pierpaolo Petrosillo presenta alla Mondadori Bookstore, in corso Garibaldi n.38 a Brindisi il nuovo libro “Killer City e altri racconti” (Minigraf), “dedicato alle donne brindisine che loro malgrado hanno incontrato Slurry”. Il racconto è tratto da una terribile storia vera che riporta l’attenzione sulla grave situazione ambientale di questo territorio. “Quello che oggi stiamo combinando, devastando il pianeta, è un vero e proprio suicidio di massa, uno sterminio silenzioso causato dall’accidia e dall’avidità, mali che uccidono al pari di una guerra. Ho scritto questo racconto pensando a quanto oggi siano vicini due posti lontani nel pianeta, a quanto sia delicata una giovane vita, che vorrebbe crescere senza complicazioni, a quanto gli esseri umani continuino a sbagliare commettendo gli stessi errori, determinando gli stessi orrori, a quanto sia bello il mondo ovunque si viva, a quanto sia speciale il viaggio, la percorrenza, a quanto il cosiddetto progresso ci abbia condizionato, a quanto un volo possa provocare un incontro, quello con una bambina stupenda, partorita da una famiglia per bene”. “Killer City e altri racconti” è la sesta pubblicazione di Pierpaolo Petrosillo. Dopo aver scritto “Nu giurn’a ferragosto”, racconto in dialetto brindisino, “Agnello di Dio”, libro inchiesta sulla situazione ambientale a Brindisi, “Scusutu”, raccolta di poesie in lingua e dialetto, “Le Gran Fler”, romanzo scritto immaginando il futuro dei figli, e “Calimi”, una raccolta di poesie, arriva questo romanzo breve che offre nuovi spunti e motivi di riflessione sulle questioni ambientali presenti sul territorio. “Killer City e altri racconti” è un volume quasi commovente, una testimonianza scritta in un momento storico importane, dove si parla e si denunciano problemi ambientali, ma in realtà si fa ben poco per svoltare in maniera decisa. Pierpaolo Petrosillo trae spunto dalla sua esperienza nei movimenti ambientalistici e dall’attività politica in prima linea credendo fortemente che la città di Brindisi e tutto il suo territorio debbano essere veramente considerati un bene comune perché desiderosi di cura, dedizione, impegno. Alla Mondadori Bookstore, corso Garibaldi n.38 Brindisi, con Pierpaolo Petrosillo ci sarà Marco Greco della Fondazione Nuovo Teatro Verdi a dialogare con l’autore di “Killer City e altri racconti”.