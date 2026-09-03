Pia e MiniPia, Scatigna (FdI): “Tutto bloccato da marzo nell’incomprensibile silenzio della Regione Puglia”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Scatigna”Tra le innumerevoli inerzie della gestione Decaro, la cui azione di governo della Regione Puglia risulta assente sin dal proprio insediamento, c’è la questione afferente ai Pia e ai MiniPia, gli incentivi regionali promossi per sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese. Il centrosinistra di Decaro li ha bloccati a inizio marzo e, immediatamente, come gruppo di Fratelli d’Italia, abbiamo dato voce in una specifica conferenza stampa alla disperazione di imprenditori, professionisti e studi impegnati nella istruzione delle pratiche propedeutiche all’eventuale ottenimento dei finanziamenti.Ad oggi, e sono trascorsi ben sei mesi, non è accaduto nulla. Il nulla che è, purtroppo, la cifra dell’amministrazione della Regione Puglia da parte del centrosinistra. Facile, a parole, dire di voler sostenere concretamente le imprese del turismo spingendo sui temi dell’innovazione, portando gli imprenditori a fare investimenti rispetto ai quali, tuttavia, coloro i quali dovrebbero sostenerli con azioni concrete, si dileguano una volta esaurito l’effetto annuncio.A questo punto è quanto mai urgente richiamare il governo Decaro alle proprie responsabilità attraverso una audizione in cui ci aspettiamo, dal presidente e dall’assessore Eugenio Di Sciascio, di ricevere risposte anziché un incomprensibile silenzio”.