PIANO COSTE COMUNE DI FASANO / FEDERALBERGHI BRINDISI: “RINVIAMO OGNI DECISIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE  ESTIVA”

Il Comune di Fasano con Deliberazione di Giunta comunale ha definito lo strumento attuativo che successivamente verrà approvato in Consiglio comunale. Nonostante il termine previsto per la presentazione delle osservazioni (30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio), Federalberghi ritiene fondamentale un rinvio di ogni decisione. “Se da un lato apprezziamo in parte il percorso partecipativo che ha accompagnato l’approvazione, non possiamo certo ritenerci soddisfatti della scelta finale. Ora, senza entrare nel merito delle questioni, chiediamo pubblicamente all’Amministrazione comunale di rinviare ogni decisione al termine della stagione estiva”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi che poi aggiunge, “la nostra categoria dopo due anni di crisi ha iniziato un percorso di ritorno alla normalità. Ora siamo tutti concentrati sul lavoro e impegnati a dare il massimo nell’accogliere i tanti turisti che hanno scelto il Fasano per le loro vacanze. Abbiamo bisogno di tempo per riflettere meglio e mettere nero su bianco le nostre proposte. Il Piano delle coste, che interessa più di 40 concessioni, è uno strumento troppo importante per essere congedato in pochi giorni”. La proposta di Federalberghi segue quella di altre associazioni balneari che si sono espresse sull’argomento.