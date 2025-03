Piano della sosta. Finalmente si cambia in favore dei residenti

Notizie buone per i residenti del centro in riferimento al piano della sosta in zona blu. Il consiglio comunale di oggi ha approvato all’unanimità alcune nuove regole. Intanto sono ripristinate le fasce orarie gratuite all’ora di pranzo e dalle 20.00 per tutta la notte. Poi, i residenti proprietari di più di un’automobile e in possesso di garage o in affitto di un posto auto possono chiedere il pass auto per la sosta in zona blu con il costo di 150 euro annue, ma producendo la piantina del garage di proprietà o in affitto. In pratica il garage deve essere abilitato ad un solo posto auto. Il consiglio poi e’ stato sospeso per continuare domani per discutere la mozione di sfiducia al sindaco presentata dalle opposizioni.