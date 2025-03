Piano della sosta – La soddisfazione della Confesercenti

Soddisfazione di Confesercenti della provincia di Brindisi, da sempre contraria al piano parcheggi attuato da qualche mese dall’Amministrazione comunale del capoluogo, per quanto deliberato l’altro giorno in sede di Consiglio comunale, in riferimento alle modifiche tariffarie apportate al piano della sosta in zona centro. All’unanimità, infatti, con maggioranza e opposizione concordi sia sulla mozione presentata dal consigliere Diego Rachiero e sia sull’emendamento proposto, si è deciso di rimodulare in via sperimentale gli orari di sosta gratuita in zona blu e zona rossa, in attesa di rivedere al ribasso, entro la fine dell’anno, anche le tariffe orarie, considerate elevate un po’ da tutti, da commercianti, utenti e residenti. E, a proposito dei residenti, sarà introdotta la possibilità d’ora in poi di sottoscrivere gli abbonamenti anche per i proprietari o affittuari di box auto, cosa che prima non era prevista, previo invio di autocertificazione e della piantina metrica del locale adibito a garage.

“Finalmente a Brindisi democrazia e l’ascolto della base sociale si riappropriano del proprio e rispettivo valore etico – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – perché finalmente chi deve decidere per le sorti dell’intera comunità ha ascoltato le opinioni e i suggerimenti dei cittadini e delle associazioni di categoria, In particolare, è stata ascoltata Confesercenti, che aveva da subito allertato l’amministrazione comunale sulla inopportunità di approvare in quel modo il nuovo piano della sosta, pensato e nato per venire incontro unicamente alle esigenze di bilancio della BMS, procurando un ingiustificato nocumento di natura economica a carico di lavoratori, cittadini e residenti, la cui unica colpa era quella di vivere nel centro urbano. E noi, in tale ambito, avevamo dato anche un piccolo contributo di idee per trovare insieme soluzioni alternative. Ringrazio quindi tutti i consiglieri comunali, il promotore della mozione, Diego Rachiero, il presidente della commissione attività produttive, Mario Borromeo, il sindaco, la giunta comunale, perché ieri è stata scritta una bella pagina di solidarietà e di vita comune, con la speranza che si sia spalancata per sempre la porta del dialogo a tutti i livelli”.