Piano della sosta – Rachiero e Carbonella: “Sconcertanti le affermazioni del Sindaco”

Prendiamo atto con sconcerto delle dichiarazioni del Sindaco in ordine ai ritardi nella attuazione

delle modifiche al piano sosta approvate dall’intero Consiglio Comunale.

Come frequente in questa Amministrazione la toppa rischia di essere più grave della falla.

Il Primo Cittadino, dopo aver dichiarato che gli uffici preposti (a distanza di quasi un mese dal

Consiglio Comunale) stanno ancora lavorando alla predisposizione della delibera di giunta – ha

confermato che il Dirigente avrebbe dato non meglio precisate “indicazioni” alla Brindisi

MultiServizi “di non considerare a pagamento l’orario tra le 14 e le 16, ovviamente non irrogando eventuali

sanzioni”.

In primo luogo non è dato comprendere come questo “avvio informale” delle nuove misure sulla

sosta – a nostro parere assolutamente irrituale e impraticabile a livello amministrativo – sia stato

comunicato alla cittadinanza né tanto meno come lo stesso possa essere noto ai non residenti, in

presenza di una segnaletica verticale che ancora fa riferimento alle vecchie disposizioni ormai

superate dalla modifica approvata dall’intero Consiglio Comunale.

Vi è poi un problema ancora più grave legato alle sorti delle eventuali sanzioni irrogate nelle fasce

orarie esenti in epoca successiva all’approvazione delle modifiche da parte del Consiglio: in

assenza di rettifiche o precisazioni da parte del Palazzo di Città, infatti, i cittadini eventualmente

sanzionati sarebbero legittimati dalle parole del Sindaco ad esigere l’annullamento dei relativi

verbali.

Attendiamo che l’Amministrazione voglia fare chiarezza in una situazione che da responsabilità

esclusiva degli Uffici rischia di tramutarsi nell’ennesimo garbuglio della politica.

Diego Rachiero (ATTIVA BRINDISI)

Alessio Carbonella (PARTITO DEMOCRATICO)