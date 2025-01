Piano della Sosta: una scelta irrazionale e costosa che penalizza i cittadini

Il Movimento 5 Stelle esprime forte contrarietà al nuovo Piano della Sosta approvato dalla giunta comunale, definendolo una misura irrazionale e gravosa per i cittadini. Aumenti delle tariffe, abbonamenti più onerosi e l’ampliamento delle zone a pagamento rappresentano una vera e propria stangata per famiglie, lavoratori e commercianti già messi a dura prova dalla crisi economica e dalla cronica carenza di parcheggi in città.

È inaccettabile che a due anni dalle elezioni non sia stato realizzato neppure uno dei parcheggi promessi in campagna elettorale. Nonostante gli impegni presi dall’attuale amministrazione, i cittadini continuano a subire le conseguenze di una pianificazione inefficace e di una politica priva di una visione chiara e sostenibile per la mobilità urbana. Alle promesse di parcheggi pubblici e accessibili non è seguito alcun intervento concreto, lasciando le strade del centro in una condizione di perenne emergenza.

L’imposizione di costi sempre più alti per il parcheggio, senza alcuna alternativa valida, rappresenta un atto profondamente ingiusto. I residenti delle aree interessate e le attività commerciali del centro storico sono le prime vittime di questo provvedimento, che rischia di svuotare ulteriormente il cuore della città e penalizzare l’economia locale.

Inoltre, desta perplessità l’idea di introdurre un sistema di vigilanza serale sui parcheggi a pagamento, che non solo graverà sulle casse comunali, ma che non sembra essere accompagnato da un piano organico e trasparente per garantirne l’efficacia.

Il Movimento 5 Stelle chiede all’amministrazione di ritirare immediatamente questo piano, di avviare un confronto serio con i cittadini e di lavorare per un progetto di mobilità urbana realmente sostenibile. È necessario potenziare il trasporto pubblico, realizzare finalmente i parcheggi promessi e prevedere agevolazioni per tutti i cittadini brindisini.

Non possiamo accettare che i brindisini paghino il prezzo di una politica miope e incapace di rispondere alle esigenze della comunità.

Avv. Roberto Fusco capogruppo

Movimento 5 Stelle – Brindisi