PIANO DI RIEQUILIBRIO – OGGIANO(FDI): AVEVAMO RAGIONE NOI…

Consiglio comunale in corso…..

Due anni fa il sindaco Rossi e la sua maggioranza arcobaleno per scelta politica hanno portato la Città al predissesto aderendo ad un piano di riequilibrio pluriennale di 20 anni lacrime e sangue per i brindisini: tagli ai servizi essenziali, tagli ai servizi pubblici, tagli ai servizi sociali, tagli agli investimenti in opere pubbliche, macelleria sociale per i lavoratori, disagi ai cittadini usufruitori dei servizi….oggi vengono in Consiglio Comunale chiedendo di rimodulare il Piano!!! All’epoca Fratelli d’italia e l’opposizione denunciarono una operazione azzardata, spregiudicata, irresponsabile che avrebbe ingessato le generazioni e le amministrazioni future per i prossimi 20 anni quando si sarebbe potuto attivare la procedura ordinaria di ripiano del disavanzo in tre anni cosi come prevedeva come prevede la norma e cosi come proponevamo.

Quando la verità affiora sulle labbra dei tuoi avversari vuole dire che le tue idee hanno vinto!