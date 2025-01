Piano di trasformazione Eni, una nota della Femca Cisl sulla fermata del P30

Nell’ultimo incontro con le RSU, del 16 gennaio u.s., la direzione aziendale di Versalis ha confermato quanto, purtroppo, da tempo informalmente annunciato, cioè che a partire dal 23 gennaio p.v., l’impianto P30B Butadiene di Brindisi avvierà le operazioni di fermata definitiva.

Tale scelta unilaterale di Versalis segna pertanto l’inizio di quel processo di trasformazione, già illustrato lo scorso 24 ottobre a Roma, in occasione della presentazione del Piano Industriale, che dovrebbe consegnare nel 2028 alla città e al territorio uno stabilimento completamente diverso da quello conosciuto fino a oggi.

Il personale di reparto sarà coinvolto nelle attività di messa in sicurezza e bonifica dell’impianto, che dureranno presumibilmente alcuni mesi; non ci sarà pertanto alcun impatto negativo.

Non sono previste, inoltre, modifiche dal punto di vista organizzativo e saranno garantiti tutti gli istituti contrattuali attualmente previsti.

Rimangono tuttavia forti le preoccupazioni per il futuro, principalmente in riferimento alla scarsità di informazioni relative agli investimenti annunciati, come il progetto Gigafactory che ad oggi non si conosce nei dettagli.

Vista la diversità delle aree su cui insisterà il nuovo investimento rispetto al Craker, abbiamo manifestato la necessità di partire subito con il nuovo ASSET indipendentemente dalla marcia del P1CR.

Inoltre, non risultano ancora ulteriori aggiornamenti sull’impianto di Riciclo Meccanico della plastica, inizialmente menzionato nelle slide di ottobre ma che ora si mescola ad un secondo step non ancora ben definito, che dovrebbe vedere la nascita di un impianto di riciclo si ma legato principalmente alle batterie.

La RSU Femca Cisl, pertanto, ha ribadito all’azienda la necessità di affrontare i prossimi mesi gestendo ogni situazione con la massima trasparenza e con un crono programma serio e dettagliato.

Sarà processo lungo e complesso e le buone relazioni industriali costruite nel corso degli anni devono continuare ad essere un punto di forza, per affrontare le sfide della transizione industriale ed energetica che già è in atto.

LA RSU FEMCA CISL

ENI VERSALIS – BRINDISI