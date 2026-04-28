Piano di trasformazione Eni-Versalis – La Fialc Cisal chiede un incontro al Ministro Urso

Alla cortese attenzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Segreteria.ministro@mimit.gov.it Chira.cherubini@mise.gov.it E, p.c. Eni S.p.A. Relazioni.istituzionali@eni.com Eni Versalis S.p.A. Relazioni.esterne@versalis.eni.com Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Segreteria.ministro@mase.gov.it Parti firmatarie del protocollo

Oggetto: Richiesta di incontro sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa del 10 marzo 2025 – Piano di Trasformazione Eni Versalis.

La F.I.A.L.C CISAL, in qualità di organizzazione sindacale firmataria del Protocollo di Intesa sottoscritto in sede ministeriale sul Piano di Trasformazione ENI–Versalis, Chiede la convocazione di un incontro istituzionale dei soggetti firmatari del protocollo, finalizzato a ricevere un aggiornamento puntuale sullo stato di avanzamento del Piano. L’intesa prevede un monitoraggio costante degli iter autorizzativi, dei programmi di investimento e dei percorsi di riconversione del personale. Alla luce di un anno solare trascorso riteniamo necessario un confronto per: – verificare lo stato degli iter autorizzativi; – conoscere l’avanzamento dei piani industriali nei siti di Brindisi, Priolo e Ragusa; – valutare gli impatti sulle tempistiche occupazionali e sui percorsi di riqualificazione; – approfondire le attività di decommissioning e le ricadute sull’indotto; – garantire la piena attuazione degli impegni assunti in materia di tutela dell’occupazione diretta e indiretta. La scrivente conferma la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo e responsabile, nell’interesse dei lavoratori e dei territori coinvolti. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. FIALC CISAL Segreteria Nazionale dei Chimici MASSIMO PAGLIARA