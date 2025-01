Piano di trasformazione Eni-Versalis, una nota della Fialc/Cisal

Versalis Brindisi ha comunicato la decisione unilaterale di fermare, a partire dal 23

gennaio p.v., l’impianto di produzione denominato P30B, avviarne la fase di

bonifica e concluderne, inderogabilmente, la completa vita produttiva entro la

prima metà di febbraio.

Il complesso piano di trasformazione aziendale, dunque, sembra procedere

incurante delle incertezze emerse dall’ultimo incontro avvenuto al MIMIT. Il

tavolo tecnico è sempre aperto, i dubbi permangono, la discussione non

risolve, ancora, diversi importanti interrogativi ma, nonostante tutto questo,

qualcosa la si continua a chiudere e, senza particolari sforzi di immaginazione,

si continuerà a fare altrettanto senza lo scorcio concreto di un minimo

insediamento nuovo.

Esprimiamo, oggi più di ieri, viva preoccupazione per come sta evolvendo la

situazione nel petrolchimico di Brindisi.

Come RSU non condividiamo nel merito l’annunciata chiusura e non capiamo

le ragioni della sparizione, come da programmi iniziali, del riciclo meccanico

della plastica da implementare all’attuale Pe1/2.

Eni conferma le sue reali intenzioni: precisa volontà di perseguire il suo

disimpegno dalla chimica di base, sostenendo di voler svoltare verso un nuovo

e inesplorato business.

Per fare questo, l’azienda italiana per eccellenza a cui tutti noi ci fregiamo

orgogliosi di appartenere, nella futura joint venture deve avere una

posizione di maggioranza, non è possibile, infatti, accettare la nascita di

una partecipazione condivisa al 50% e addirittura paventare l’apertura ad

un terzo partner finanziario o industriale.

Siamo delusi dal metodo utilizzato per governare un evento così importante,

con tempistiche anomale e senza un preciso programma di gestione delle

risorse, sospese in un limbo di indefinitezza.

Lo scostamento tra la irresolutezza del tavolo tecnico centrale e la

pragmaticità di quanto avviene sul territorio è ormai evidente e lo sconcerto

che in queste ore ci state rappresentando, non merita di perire nel silenzio,

finora talvolta strategicamente adoperato.

I molti auspici, gli innumerevoli scritti e le svariate richieste di incontro, hanno

prodotto, ad oggi, solo la proclamazione di un inefficace stato di agitazione e,

a Roma, un timido interessamento del Governo, che comunque non è bastato

a dissuadere la società dal fermo impianto appena dichiarato, e – non

vorremmo mai – un definitivo scoramento tra le maestranze,

comprensibilmente spaesate dalla realtà in essere e da quella a venire.

Questi rappresentanti sindacali unitari vogliono mantenere fedeltà al

mandato di chiarezza e trasparenza affidatogli.

Per quanto in loro potere, dunque, continueranno ad opporsi a questa

metodologia poco partecipativa, sollecitando sempre un confronto

costruttivo ma trasparente.

Brindisi 18.01.2025

RSU e RLSSA FIALC CISAL, Giovanni Mavroidis e Andrea

Genoino