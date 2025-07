Piano integrato di paesaggio “Le Torri di Messania”: studio di fattibilità e protocollo d’intesa

Martedì 29 luglio, a partire dalle ore 10:00, presso l’Auditorium del Castello di Mesagne, si terrà l’iniziativa di presentazione dello studio di fattibilità del Piano Integrato di Paesaggio “Le Torri di Messania”.

La redazione del Piano Integrato coinvolge i Comuni di Mesagne, Carovigno, Latiano, San Vito dei Normanni e la Riserva Naturale di Torre Guaceto in un procedimento che punta ad una strategia sovracomunale condivisa. Durante l’incontro, verrà sottoscritto il protocollo d’intesa tra gli Enti che aderiscono all’iniziativa. Il percorso è sostenuto dalla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nell’ambito della definizione degli strumenti di governance paesaggistica indicati dal Capo III del Titolo II delle norme tecniche di attuazione del PPTR- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, per l’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e per l’attuazione della pianificazione paesaggistica su scala locale.

Interverranno: Antonio Matarrelli, Sindaco di Mesagne; Silvana Errico, Sindaco di San Vito dei Normanni; Cosimo Maiorano, Sindaco di Latiano; Massimo Vittorio Lanzilotti, Sindaco di Carovigno; Rocky Malatesta, Presidente del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto; Vincenzo Lasorella, Dirigente del settore Paesaggio della Regione Puglia; Giancarlo Mastrovito, Responsabile incaricato dello studio di fattibilità del Piano Integrato del Paesaggio; Maurizio Marinazzo, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Brindisi; Cosimo Pescatore, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi. Modera Francesco Rogoli, Assessore all’Urbanistica del Comune di Mesagne. L’incontro è aperto al pubblico.