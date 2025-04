Piano Paesaggistico Territoriale: il Comune di Mesagne verso l’adeguamento del Piano Regolatore

Nei giorni scorsi, la Giunta comunale Mesagne ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure necessarie alla variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Il Comune di Mesagne, dotato di PRG approvato nel 2005, si appresta così ad allineare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del PPTR approvate dalla Regione Puglia con delibera di Giunta n. 176 del 16 febbraio 2015, attraverso uno strumento normativo di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale. L’adeguamento ha l’obiettivo di garantire uno sviluppo socio-economico sostenibile e duraturo, la conservazione dell’identità culturale e ambientale, la tutela della biodiversità e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici in linea con i principi costituzionali e le normative europee e regionali.

“L’avvio delle procedure per l’adeguamento del nostro PRG al PPTR rappresenta un atto di fondamentale importanza per il futuro di Mesagne. Vogliamo definire una visione territoriale che valorizzi le nostre peculiarità ambientali, paesaggistiche e socio-economiche, rispondendo al contempo alle vulnerabilità del nostro territorio”, ha commentato il sindaco Antonio Matarrelli. “Non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità progettuale – ha continuato il primo cittadino – in cui le azioni e le visioni della collettività contribuiscano alla costruzione di un ambiente in cui vivere bene, nel rispetto degli equilibri naturali e culturali“.

“L’adeguamento del PRG al PPTR è finalizzato alla costruzione di un paesaggio agrario e urbano, distintivo e produttivo, che possa costituire una risorsa per lo sviluppo economico della comunità. È questo un passaggio propedeutico essenziale per la futura redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Sebbene non comporti modifiche immediate all’attuale zonizzazione, definirà in anticipo la parte strutturale del nuovo strumento di pianificazione, integrando le disposizioni di tutela e valorizzazione paesaggistica del PPTR. Questo processo richiederà un approfondito lavoro tecnico e cartografico, nonché verifiche dettagliate della vincolistica esistente e dello stato di attuazione del PRG vigente”, ha spiegato l’assessore all’Urbanistica del Comune di Mesagne, Francesco Rogoli.

L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza che una pianificazione territoriale accurata riveste per il benessere presente e futuro di Mesagne, si impegna a realizzare il percorso con il coinvolgimento della comunità.