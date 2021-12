PIANO REGOLATORE DEL PORTO – MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DI TECNICI

Porto di Brindisi: AdSPMAM e Sogesid presentano la squadra di tecnici che affiancherà l’Ente nella redazione del Piano Regolatore Portuale. Martedì 14 dicembre alle 12.30 la conferenza stampa.

Martedì 14 dicembre alle ore 12.30, nella sala ex Comitato della sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, piazza Vittorio Emanuele II- n.7, il presidente Ugo Patroni Griffi, presenterà con Sogesid la squadra di professionisti e tecnici che affiancherà l’Ente portuale nella redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, lo strumento pianificatorio necessario per ridefinire l’assetto generale dello scalo brindisino, comprese le opere di grande infrastrutturazione.

Nel corso dell’incontro, a cui sono state invitate le massime autorità, saranno presentate le 20 figure professionali tra ingegneri, architetti, biologi e paesaggistici che, col coordinamento di Sogesid, sono state scelte attraverso tre gare ad evidenza pubblica portate a termine dalla Società: la prima per il supporto tecnico specialistico sugli aspetti trasportistici e idraulici-marittimi, la seconda dedicata al supporto sugli aspetti di pianificazione portuale, marittimi e strutturali, la terza per individuare i professionisti in ambito di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La conferenza stampa si terrà nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per il contrasto del Covid-19.