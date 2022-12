PIANO REGOLATORE DEL PORTO – ROSSI PROPONE PARERE FAVOREVOLE MA CON PRESCRIZIONI

Piano regolatore del Porto. Parere favorevole del Consiglio comunale ma con due condizioni

Consiglio comunale monotematico questo pomeriggio dedicato alla discussione sul piano regolatore del porto. Un argomento spinoso che fa riferimento anche alle annose polemiche tra Autorità di sistema portuale e il Comune.

“Non espriamo un no – ha detto bel suo intervento introduttivo il sindaco Riccardo Rossi – ma il nostro parere e’ favorevole, però condizionato dalle prescrizioni vincolanti che noi rileviamo, riferite allo stralcio delle aree di interazione citta’ – porto e alla parte che riguarda i collegamenti per l’ultimo miglio, sia ferriviario che stradale. La norma dice che il Comune esprima un parere e noi lo stiamo esprimendo tenendo conto della norma che assegna al Comune alcune competenze in seno al piano regolatore del porto”.

In sostanza, non e’ un parere che vincola l’Autorita’ portuale, che resta competente in materia del oiano regolatore portuale. Si tratta di una mera raccomandazione – ha detto il segretario comunale Pasquale Greco – che il Comune esprime verso l’autorità portuale. Nulla di più. Il Comune avrebbe potuto anche non esprimere detto parere. La norma obbliga soltanto l’autorità portuale a richiedere il parere. E si ferma qui.

Nella sua relazione, il primo cittadino ha parlato anche di altre situazioni inerenti la gestione delle aree portuali contermini.

“Le due novità che riscontriamo – ha detto il sindaco – in un ponte a S. Apolinare e in un intervento nei pressi della Diga di Punta Riso per un terminal crociere. Non troviamo rispondente in quella zona un insediamento produttivo, cosi come pare. Li ci sono il Castello e l’Isola di S. Andrea. Ci saremmo aspettati poi un coinvolgimento del Comune nella stesura del piano regolatore del porto per pianificare le aree di interazione citta’-porto. In altre realta’ si sono fatte queste cose, c’e’ stato un incontro tra le parti. Ma ripeto, il parere del Comune non è vincolante. Ma se mi si chiede un parere io lo devo dare. Tutto qui”.