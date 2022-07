PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 – ATTIVO L’AVVISO PUBBLICO

Programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona 2022 – 2024, è attivo l’avviso pubblico

Il Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’ATS BR4 – Comuni di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna – informa che è attivo l’avviso pubblico per l’avvio del percorso di concertazione e programmazione partecipata finalizzato alla stesura del V Piano Sociale di Zona 2022-2024. I soggetti interessati a prendere parte al percorso di cittadinanza attiva per la programmazione del nuovo PdZ, potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando e-mail a info@ambitomesagne.it oppure a consorzio@pec.ambitomesagne.it.

L’avviso completo e il format di domanda sono disponibili sul sito del Consorzio BR4 all’indirizzo https://www.ambitomesagne.it/ambito/. Il termine di presentazione della richiesta è fissato al 31.07.2022.