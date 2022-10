Piano Sociale di Zona Consorzio BR4, programmazione partecipata: calendario degli incontri

Con l’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 2022-2024 – approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 14/03/2022 pubblicata sul BURP n. 40 del 5 aprile 2022, il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’ATS BR4 – ha avviato il percorso di programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) composto dai Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna.

“Il processo di partecipazione e di concertazione ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e socio-sanitari proteso al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, alla presa in carico delle persone con fragilità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale”, ha ricordato il presidente del Consorzio BR4, Antonio Calabrese, richiamando gli articoli 1 e 3 della legge n. 328/2000 e dell’art. 4 co.2 della L.R. 19/2006.

Insieme ai soggetti che hanno già manifestato interesse, rispondendo all’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso sui canali di informazione locale, il Consorzio dell’ATS BR4 invita le organizzazione e i singoli interessati al percorso di concertazione e programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona del Consorzio a partecipare agli incontri indetti per aree tematiche secondo il seguente calendario:

Giovedì 27 ottobre – Aula consiliare Comune di Mesagne ore 16.00, “Prima infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento”;

Venerdì 28 ottobre – Aula consiliare del Comune di Mesagne ore 16.30, “Contrasto alle povertà e inclusione sociale”;

Venerdì 4 novembre – Aula consiliare del Comune di Mesagne ore 16.30, “Anziani, disabili, non autosufficienti”.

Il modello contenente le aree di intervento alle quali è possibile aderire è disponibile sul portale istituzionale del Consorzio BR4, come allegato del comunicato “V Piano Sociale di Zona, Consorzio BR4 – progettazione partecipata: calendario degli incontri”.