Pianoforte in piazza per “Christmas in Piano”

Coinvolgente è intrisa di emozioni la scenografica che si e’ vista nel pomeriggio su corso Umberto e piazza Vittoria. Due pianoforti, candele tutto intorno e musica soave. Questo e’ stato Brindisi “Christmas in Piano”, appuntamento musicale diffuso che è stata pensata per portare la musica nelle strade e nelle piazze del centro restituendo centralità all’ascolto dal vivo.

Si sono alternati al pianoforte giovani interpreti provenienti da tutta la provincia di Brindisi, pianisti emergenti che portano in scena programmi costruiti per dialogare con lo spazio aperto e con un pubblico diversificato. La formula è semplice e chiara: brevi esecuzioni, rotazione degli interpreti, attenzione ai tempi e all’equilibrio sonoro.

“Christmas in Piano” è una proposta dell’Associazione Artistico Musicale Futuro Musica, che da anni lavora sul territorio con un’attenzione specifica alla formazione e alla valorizzazione dei giovani musicisti, ed è inserita nel cartellone di iniziative culturali e di spettacolo “Brindisi a Natale 2025”, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi. L’iniziativa offre ai pianisti la possibilità di confrontarsi con spazi non convenzionali e con un pubblico ampio, e alla città un’occasione di incontro con la musica dal vivo in un periodo particolarmente sentito.