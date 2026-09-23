Piattaforma di genere “BelleCiao” – Il 28 settembre appuntamento in Cgil

Si terrà il 28 settembre alle ore 16,00 presso il saloncino Amedeo Montagna in Via Togliatti / nr 44 sede Cgil di Brindisi l’assemblea provinciale delle delegate e dei delegati della CGIL nell’ambito del percorso di confronto sulla piattaforma di genere BelleCiao, promossa a livello nazionale per favorire una reale parità tra donne e uomini e migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne.

L’obiettivo è costruire una proposta che parta dall’ascolto e dalle esperienze concrete delle donne che ogni giorno si confrontano con discriminazioni, ritardi culturali, difficoltà nel conciliare vita e lavoro e una carenza di servizi e politiche di welfare adeguate. Trasformare le esperienze quotidiane in priorità politiche e in azioni concrete per costruire una società più equa e inclusiva.

All’assemblea interverranno Rosa Maffei, segretaria CGIL Brindisi, Rosanna Picoco, assessora all’Inclusione e alle Pari Opportunità del Comune di San Vito dei Normanni, e Giuliana Grasso vice presidente APS Gruppo Pari Opportunità di Mesagne.

Sono inoltre previsti gli interventi e le testimonianze delle delegate e dei delegati dei luoghi di lavoro del territorio.

A chiudere i lavori sarà Filomena Principale, segretaria regionale della CGIL Puglia.

L’assemblea di Brindisi rappresenta una nuova tappa del percorso territoriale di BelleCiao, che punta a raccogliere bisogni, esperienze e proposte per arrivare a una piattaforma nazionale costruita attraverso il confronto con le lavoratrici e i lavoratori.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare