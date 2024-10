Piazza Cairoli. Incontro con la Missione per l’Evangelo

Animazione a carattere religioso questa mattina a Brindisi, in piazza Cairoli, con il gruppo della “Missione per l’Evangelo”, un organismo di cooperazione evangelico italiano. È’ un ente di culto cattolico le cui Chiese aderenti si riconoscono nell’evangelicalismo, movimento del Cristianesimo ecumenico, nato in Gran Bretagna. che abbraccia tutti i fedeli che hanno in comune la fede nella Trinità (Dio, Gesù’ e Spirito Santo). Presenti tanti ragazzi che hanno animato l’incontro con le proprie testimonianze di fede e di rinascita.