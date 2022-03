Piazza Cairoli. Ritornano le cassette con i libri

Ripristinate le cassette con i libri a portata di tutti in piazza Cairoli, a corredo delle aiuole ripulite. Questa mattina il sindaco Riccardo Rossi, insieme con gli scout e le guide del gruppo Agesci Brindisi 2, ha inaugurato il nuovo look della centralissima piazza, dopo che le precedenti cassette erano state vandalizzate. Ora si spera che cio’ non accada più.