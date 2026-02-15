Facebook Instagram
Piazza Caravaggio, 8 – Solai a rischio di crollo per le infiltrazioni. Arca Nord ignora anche le diffide del Comune

Ennesimo episodio di mancati interventi di manutenzione mel patrimonio immobiliare pubblico. Questa volta la denuncia arriva da un afamiglia che risiede in un appartamento al quarto piano di piazza Caravaggio, 8. In sostanza, a causa delle infiltrazioni, queste persone (nel nucleo familiare ci sono anche un’anziana di 85 anni ed un bambino di nove anni) sono costrette a vivere in un ambiente estremamente umido, a cui si aggiunge anche il rischio di crollo dei solai. Gli appelli lanciati fino ad oggi non hanno sortito alcun effetto, così come è servita a poco una diffida che la dirigente del settore patrimonio del Comune ha inviato ad Arca Nord per sollecitare un immediato intervento di ripristino dei luoghi. Adesso, tra l’altro, è diventato inservibile anche l’impianto elettrico a causa proprio delle infiltrazioni di acqua. Insomma, una situazione disperata. Ma davvero bisogna aspettare che si verifichi una tragedia prima di fare qualcosa?

