PIAZZA DI SUMMA – MULTATE LE AUTO DEL PERSONALE DEL 118. PER LORO NIENTE INGRESSO NELL’EX OSPEDALE…

Brutta sorpresa stamattina per gli operatori del 118 in servizio presso l’ex ospedale Di Summa. A fine turno hanno trovato le contravvenzioni sulle proprie autovetture parcheggiate al di fuori delle strisce blu ma in un posto dove non arrecavano fastidio a nessuno. Non si capisce il motivo per cui a questi operatori sanitari non è consentito l’ingresso delle auto all’interno del Di Summa, al contrario di quanto avviene per altro personale. In riferimento al parcheggi in piazza Di Summa, invece, va detto che stranamente le auto di servizio dell’Asl non vengono multate anche quando sono fuori dalle strisce blu. Ci troviamo di fronte, insomma, all’ennesima discriminazione nei confronti del personale del 118, il cui ruolo è stato e continuerà ad essere fondamentale per il funzionamento della sanità pubblica di questo territorio.