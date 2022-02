Piazza Vittoria con l’Arcobaleno della Pace

Manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e di alcuni movimenti civici e associazioni ambientaliste, questa mattina, presso Piazza Vittoria, per esprimere il dissenso sulla guerra in atto in Ucraina. E’ stata anche l’occasione per parlare della situazione di crisi energetica, dovuta all’aumento del gas, e ai rischi di una guerra planetaria. Erano presenti il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e i maggiori leader sindacali del territorio. Sull’eventuale riapertura delle centrali a carbone, indicata dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento sulla guerra, varie le posizioni registrate, anche con alcune differenti puntualizzazioni.