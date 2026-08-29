Piazza Vittoria “ingabbiata”

Proprio nell’imminenza delle festività’ patronali, Piazza Vittoria, nel cuore dei festeggiamenti di San Teodoro e San Lorenzo, appare con un colpo d’occhio non bello. Tante aiuole sono state transennate. E’ chiaro l’intendimento finalizzato a salvaguardare l’incolumita’ dei passanti per la pavimentazione dissestata per la crescita e l’allungamento delle radici degli alberi ivi insistenti. Tuttavia, sarà’ opportuno in futuro trovare una soluzione per risolvere questo tipo di problematiche. Un problema che riguarda, come e’ noto, tante strade della città, ricordando anche i tristi eventi di due anni fa in via Caduti di via Fani, al quartiere Sant’Elia. Ai tecnici il compito di intervenire.







