PICCIRILLO (CONFESERCENTI): SUI CORSI PRINCIPALI DI BRINDISI COMPAIONO I SOLITI GAZEBO. MA NESSUNO SA CHI HA CONCESSO L’AUTORIZZAZIONE…

Al di fuori da ogni logica di programmazione, anche in questo fine settimana sui corsi principali di Brindisi sono comparsi dei gazebo per la vendita di merci varie. E’ una forma inaccettabile di concorrenza nei confronti dei commercianti a posto fisso, tanto più se si considera che la presenza di queste strutture non coincide con feste particolari (Natale, Pasqua, ecc…) e non ha alcuna finalità particolare, se non quella di danneggiare l’intero comparto in una giornata importante come il sabato.

E’ evidente, pertanto, che siamo alle prese con la solita improvvisazione, tanto più se si considera che l’Assessore alle Attività Produttive non avrebbe sottoscritto alcuna autorizzazione. Un fatto gravissimo, che contribuisce a rendere inefficace pure l’azione del Distretto Urbano del Commercio.

La Confesercenti, anche nel corso dell’incontro avuto con lo stesso Assessore Vitali, ha confermato la piena disponibilità a collaborare per mettere in campo interventi finalizzati ad una valorizzazione commerciale del centro di Brindisi. Fino a questo momento, però, non si è fatto nulla di concreto e la nostra proposta di disponibilità al costante dialogo è stata rispedita al mittente.

E’ così che si contribuisce ad affossare il commercio di Brindisi!

Michele Piccirillo – Presidente