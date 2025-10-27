“Piccole ali, grandi sogni: Storia di una scuola che prende il volo”

Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico presso la Scuola Primaria “La Nostra

Famiglia” di Brindisi.

La Scuola Primaria “La Nostra Famiglia” di Brindisi, appartenente all’Istituto Comprensivo

“Casale” di Brindisi e l’Associazione “La Nostra Famiglia” di Brindisi sono liete di annunciare

la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026, che si terrà martedì 29 ottobre

2025, alle ore 10.00, presso la sede “La Nostra Famiglia” di Brindisi.

L’iniziativa, dal titolo “Piccole ali, grandi sogni: Storia di una scuola che prende il volo”, sarà

un momento di festa e di riflessione sul valore dell’educazione, dell’inclusione e della

sinergia tra scuola, famiglie, istituzioni e mondo sanitario.

La cerimonia vedrà la partecipazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo

“Casale”, Prof.ssa Mariavittoria Caprioli, e della Dott.ssa Ines Sanarica, Direttrice del Centro

“La Nostra Famiglia” di Brindisi, entrambe protagoniste di un impegno costante volto a

garantire percorsi educativi e riabilitativi inclusivi e di alta qualità.

Sotto la loro guida, la collaborazione tra la scuola, l’Associazione “La Nostra Famiglia”, gli

operatori sanitari e le famiglie si concretizza in un modello virtuoso di comunità educante, in

cui competenze, sensibilità e professionalità si intrecciano per accompagnare ogni bambino

nel proprio percorso di crescita.

All’evento prenderanno parte esponenti del mondo della scuola, autorità civili e istituzionali,

rappresentanti del settore medico e sociale, oltre a genitori e studenti, in una giornata che

vuole celebrare il valore della cooperazione e del sostegno reciproco tra le realtà del

territorio.

Le agenzie giornalistiche e la stampa locale sono invitate a partecipare per documentare la

cerimonia e raccogliere interviste e testimonianze dei protagonisti, offrendo così alla

cittadinanza uno sguardo diretto su una realtà educativa che, con passione e dedizione, ogni

giorno “prende il volo”.